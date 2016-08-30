Карась на мастырку: как правильно приготовить приманку

Самым важным условием для успешной ловли рыбы всегда остается правильно выбранная и приготовленная приманка. Питание карася весьма разнообразно, поэтому приманкой для него могут быть как животные насадки, так и наживки растительного происхождения. Из растительных насадок наиболее эффективной считается мастырка – тестообразная приманка, которую готовят для ловли карася. Два обязательных компонента этой приманки: горох и манка. Кроме этого, в нее добавляют разные красители и ароматизаторы. Хотя она и в чистом виде довольно вкусно пахнет и пользуется большой популярностью у карася, а также других карповых рыб.

Эту простую на первый взгляд приманку не так легко сделать, как кажется. А неправильно сделанная наживка, скорее всего, отпугнет рыбу, оставив рыбака без улова. Поэтому давайте детально рассмотрим, из чего и как лучше приготовить мастырку на карася.

Виды гороховой мастырки

Есть несколько разновидностей мастырки, используемых для ловли рыбы. Но гороховая мастырка является самой популярной. В зависимости от назначения она бывает трех видов:

Для прикормки. Часто готовится на основе гороха и является самым неприхотливым вариантом, который подходит даже для новичков, потому что в процессе ее приготовления не страшны мелкие ошибки или упущения.

Для пружины. Тут важно смотреть за количеством воды, она должна слегка покрывать горох при варке. Приманка для пружины должна быть плотной, не размываться на протяжении как минимум одного часа. Поэтому нужно следить, чтобы горох не переварился. В противном случае жидкая гороховая каша не даст прикормке соответствующую структуру.

Для насадки. Такая приманка должна хорошо насаживаться на крючок. Эту мастырку можно легко делать из гороховой муки, отварив ее до консистенции каши.

Основные ингредиенты

Основной ингредиент мастырки на карася – это горох. Технология его приготовления напрямую влияет на качество приманки.

Если используется молодой горох, тогда нет необходимости в предварительных действиях, можно только перемолоть его для ускорения варки. При наличии высушенного гороха, необходимо сначала залить его водой и оставить на ночь для набухания. Если используется консервированный горошек, тогда его нужно ошпарить кипятком перед варкой, чтобы исчез вкус консервации. При наличии очень старого гороха, его надо замочить на 2 дня, а после разбухания перемолоть на мясорубку. Некоторые рыболовы измельчают его в кофемолке до консистенции муки. Гороховая мука продается также и на рынке.

В состав гороховой мастырки для карася необходимо добавить еще один важный компонент – манку. А для замешивания взять воду.

От качества гороха и манной крупы зависит качество готовой мастырки.

В некоторых рецептах мастырки присутствуют яйца, с помощью которых повышается калорийность приманки. Чаще всего яичная мастырка готовится зимой, когда в водоемах мало пищи для карася. Поэтому он сразу же откликается на питательную еду. Кроме этого, яйца используются для придания мастырке желтого цвета.

Часто в мастырку добавляется мука, которая используется для вязкости приманки. Иногда она может служить заменителем манной крупы. Чтобы приманка имела привлекательный аромат, нужно добавить подсолнечный жмых, анис, ванилин или мед. Однако не рекомендуется злоупотреблять ароматизаторами, в некоторых случаях они могут отпугнуть карася своим резким, концентрированным запахом.

Как сделать мастырку

Сначала придется немного потрудиться, пока не набьете руку. Точный рецепт в этом случае не поможет только потому, что все ингредиенты каждый раз могут иметь немного разные свойства. А в итоге должна получиться тестообразная, не пристающая к рукам приманка с приятным ароматом. Но если вы постараетесь, и мастырка удастся, тогда активный клев вам гарантирован.

Гороховая мастырка

Основа мастырки – это горох. Можно взять любой высушенный горох, который продается в магазине. Для приготовления 2 стакана гороха необходимо замочить, лучше всего на ночь. Затем залить горох чистой водой, чтобы она была на 2 пальца выше уровня зерен. Сварить густую кашу на маленьком огне, отслеживая, чтобы не пристала ко дну.

После этого постепенно добавить к гороховой каше около 3 стаканов манной крупы, чтобы смесь получилась однородной. Потом вымешивать, пока каша не перестанет приставать к пальцам. Можно подсыпать немного муки – она придаст мастырке дополнительную густоту и привлекательный запах. Кроме этого, можно влить 1 столовую ложку пахучего растительного масла, например, подсолнечного – оно сделает насадку более устойчивой к воде и привлечет карася ароматом. В конечном итоге должна получиться плотная мастырка, которая легко катается в шар, не раскисает на крючке и имеет приятный запах.

После приготовления нужно слепить из массы небольшие плотные шары, чтобы в середине не было воздушных камер. Каждый шар необходимо завернуть в чистую, немного влажную натуральную ткань, а затем в пищевую пленку. Потом сложить все шары в один большой пакет, завязать его и поместить в морозильную камеру. Перед рыбалкой нужно достать 1 — 2 шара и разморозить на полке холодильника.

Мастырка «Ассорти»

Сначала необходимо замочить, а затем отварить 2 стакана гороха. Потом сварить по 1/2 стакана манной, пшенной и перловой крупы. Смешать каши с горохом, затем перетереть через грубое сито. Должна получиться однородная масса, которую нужно тщательно перемешать. Теперь надо добавить ароматизаторы и красители.

Если приманка получилась жидковатой, то чтобы сделать ее более густой, рекомендуется использовать манку или муку. Добавлять ее в массу нужно понемногу, одновременно хорошо вымешивая. Полученную мастырку необходимо разделить на шары и положить в смазанный подсолнечным маслом полиэтиленовый мешок.

Дома приманку рекомендуется хранить в холодильнике, а на рыбалке желательно не выставлять на солнце. Если на протяжении дня она немного размякла, то чтобы устранить излишек влаги, можно подсыпать немного муки. Если приманка подсохла, тогда ее необходимо слегка размочить речной водой. Эта мастырка отлично удерживается на крючке, не раскисает при длительном нахождении в водоеме и не слетает при забросах.

Полезные советы

Чтобы ловля карася была успешной, нужно знать некоторые секреты приготовления мастырки, а также научиться их правильно использовать.

Чтобы сварить гороховую мастырку, рекомендуется брать кастрюлю с антиокислительным покрытием. Во время приготовления необходимо делать акцент на горохе, а манную крупу использовать только при необходимости, в качестве связующего звена. Необходимо обращать внимание на аромат, поскольку мастырка должна иметь запах не манной каши, а гороха. Если запах гороха забивается манкой или другими компонентами, значит, были сделаны ошибки во время приготовления. Очень густая мастырка все же лучше, чем излишне жидкая. Густую массу всегда можно размочить и размять, чтобы добиться желаемой консистенции. При отсутствии красителя его можно заменить витаминами, такими как Гексавит. Перед приготовлением горох необходимо замочить. Однако не стоит оставлять его в жарком помещении, он может забродить.

Правильное приготовление мастырки для рыбной ловли – это весьма сложное, ответственное дело, которое требует внимательности, сосредоточенности, четкого следования рецепту. Но способ этот достаточно эффективный, потому что можно сделать приманку один раз и использовать ее на протяжении всего сезона.

Рецепт приготовления мастырки на карася вы найдете ниже: