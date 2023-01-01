  • Как не остаться без улова в конце лета
    Как не остаться без улова в конце лета
    Каким поведением характеризуется карась в августе и в какое время он лучше ловится в конце лета, а также, какие для этого следует применять снасти и как ловить карася на разную наживку
  • Правила выбора и сборки поплавочной снасти
    Правила выбора и сборки поплавочной снасти
    Какое удилище должно быть у поплавочной снасти и как должна быть оснащена маховая удочка, а также какой оснастки требует удочка со скользящим поплавком и кормушкой и как правильно собирать снасти
  • Поплавочная удочка для карповой рыбалки
    Поплавочная удочка для карповой рыбалки
    Какое устройство должна иметь поплавочная удочка для ловли карпа и какой поплавок с леской лучше использовать, а также какие крючки с грузилами подойдут и каковы правила рыбалки на такую снасть
  • На какую прикормку реагирует карп в летнюю пору
    На какую прикормку реагирует карп в летнюю пору
    На что лучше всего клюет карп летом и что должно входить в состав прикормки, кроме этого, какие есть рецепты прикормок на карпа летом и как правильно проводить прикармливание
Полезно прочесть
Свежие публикации
Щука
Ночная ловля щуки с жерлицами
Ночная ловля щуки с жерлицами
Каких видов могут быть жерлицы на щуку для рыбалки ночью и из чего их можно сделать самостоятельно, вместе с этим, где лу...
Щука
Цвет приманок для рыбалки на щуку
Цвет приманок для рыбалки на щуку
Каких цветов приманки лучше использовать для щуки при ловле весной и летом, а также какие оттенки наживок наиболее эф...
Щука
Выбираем лучшую приманку для осенней рыбалки на щуку
Выбираем лучшую приманку для осенней рыбалки на щуку
Какие приманки лучше подходят для ловли щуки осенью и какие снасти с техникой рыбалки использовать...
Щука
Десятка хороших и недорогих воблеров для ловли щуки
Десятка хороших и недорогих воблеров для ловли щуки
Как правильно выбирать воблеры для ловли щуки и какие есть бюджетные и лучшие варианты, кроме того,...
Щука
Разновидности силиконовых приманок для ловли щуки
Разновидности силиконовых приманок для ловли щуки
Какими плюсами и минусами обладают силиконовые приманки на щуку и каковы особенности силиконовых твис...
Щука
Общие сведения о воблерах минноу
Общие сведения о воблерах минноу
Что собою представляет воблер минноу на щуку и из чего изготавливается, а также на какие виды подразделяется приманка ...
Загрузить ещё
Лучшее видео
Наживка на карася в виде ароматизированного пенопласта
Наживка на карася в виде ароматизированного пенопласта
Правила изготовления донки для ловли карася
Правила изготовления донки для ловли карася
Особенности оснастки поплавочной удочки
Особенности оснастки поплавочной удочки
Как своими руками сделать снасть «убийца карася»
Как своими руками сделать снасть «убийца карася»
Изготовление снасти «соска» своими руками
Изготовление снасти «соска» своими руками
Смотреть все видео