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Каким поведением характеризуется карась в августе и в какое время он лучше ловится в конце лета, а также, какие для этого следует применять снасти и как ловить карася на разную наживку
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Какое удилище должно быть у поплавочной снасти и как должна быть оснащена маховая удочка, а также какой оснастки требует удочка со скользящим поплавком и кормушкой и как правильно собирать снасти
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Какое устройство должна иметь поплавочная удочка для ловли карпа и какой поплавок с леской лучше использовать, а также какие крючки с грузилами подойдут и каковы правила рыбалки на такую снасть
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На что лучше всего клюет карп летом и что должно входить в состав прикормки, кроме этого, какие есть рецепты прикормок на карпа летом и как правильно проводить прикармливание
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